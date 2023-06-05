«Майами» имеет отрицательный «+/-» во всех четвертях, кроме последней – «+94»

«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

Как сообщает аналитик Джон Шухманн, «Хит» имеют отрицательный показатель «+/-» во всех четвертях, кроме последней.

«+/-» «Майами» в плей-офф-2022/23:

1-я четверть: -1

2-я четверть: -11

3-я четверть: -12

4-я четверть: +90

Шухман отмечает, что «Хит» уже имели схожие показатели ранее – в плей-офф-2019/20:

1-я четверть: -28

2-я четверть: -3

3-я четверть: -21

4-я четверть: +94

Тогда «Майами» уступил « » в шести матчах.

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