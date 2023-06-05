«Майами» имеет отрицательный «+/-» во всех четвертях, кроме последней – «+94»

Теги Денвер Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

Как сообщает аналитик Джон Шухманн, «Хит» имеют отрицательный показатель «+/-» во всех четвертях, кроме последней.

«+/-» «Майами» в плей-офф-2022/23:

1-я четверть: -1

2-я четверть: -11

3-я четверть: -12

4-я четверть: +90

Шухман отмечает, что «Хит» уже имели схожие показатели ранее – в плей-офф-2019/20:

1-я четверть: -28

2-я четверть: -3

3-я четверть: -21

4-я четверть: +94

Тогда «Майами» уступил «Лейкерс» в шести матчах.

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13 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ Cubs-V
Хит, сейчас это те, которыми должны стать Кавс, тем более с более талантливым составом. Все дело в организации, опыте ТШ и игроков. А так по регулярке это была самая опасная команда в 4 четверти и ОТ. Защита многое решает, но не решает в ПО, если другие аспекты на низком уровне в плане команды.
защита не решает в ПО?
+2
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+2
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Максим Коршунов
Ответ Cubs-V
Хит, сейчас это те, которыми должны стать Кавс, тем более с более талантливым составом. Все дело в организации, опыте ТШ и игроков. А так по регулярке это была самая опасная команда в 4 четверти и ОТ. Защита многое решает, но не решает в ПО, если другие аспекты на низком уровне в плане команды.
Не очень понятна аналогия
Абсолютно разные составы же, тренеры, стиль игры, да вообще все
+2
-1
+1
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Anastasiia Khvorostova
Ну, Денвер в шести, получается 🤔
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Батя ивана
Много смотрел Хит в этом плей-офф, эта статистика отлично отражает их ментальность и способность очень сильно добавить в финальном отрезке, как в защите так и в атаке.
Не знаю как они это делают или как готовятся к рывку, ведь это точно не может быть планом на игру, но выглядит очень впечатляющее.
Особенно круто, то что инициаторами отрыва выступают разные игроки, а не только Джимбо или Бэм. Данкан Робинсон делающий в финале 2+1 в проходе, это уникально)
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Никита Скорняков
заголовок поправьте. "+90" же в тексте написано
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Яма
Ответ Misha_Sapunov
защита не решает в ПО?
Вот бы ещё научиться до конца дочитывать.
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Misha_Sapunov
Ответ Яма
Вот бы ещё научиться до конца дочитывать.
такие утверждения забавны даже с НО. так как защита именно и решает в ПО без НО.
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Cubs-V
Ответ Misha_Sapunov
такие утверждения забавны даже с НО. так как защита именно и решает в ПО без НО.
Что-то не помню твоих постов в мою защиту, когда я вашим доказывал, что команда с 1 защитой и с 17-23 по ходу сезону не одно и тоже. И повторно взять титул не получится.
А ну да. Это ведь было про ГСВ... А там аргументы и правила не работают.
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