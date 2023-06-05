«Майами» имеет отрицательный «+/-» во всех четвертях, кроме последней – «+94»
«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.
Как сообщает аналитик Джон Шухманн, «Хит» имеют отрицательный показатель «+/-» во всех четвертях, кроме последней.
«+/-» «Майами» в плей-офф-2022/23:
1-я четверть: -1
2-я четверть: -11
3-я четверть: -12
4-я четверть: +90
Шухман отмечает, что «Хит» уже имели схожие показатели ранее – в плей-офф-2019/20:
1-я четверть: -28
2-я четверть: -3
3-я четверть: -21
4-я четверть: +94
Тогда «Майами» уступил «Лейкерс» в шести матчах.
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Абсолютно разные составы же, тренеры, стиль игры, да вообще все
Не знаю как они это делают или как готовятся к рывку, ведь это точно не может быть планом на игру, но выглядит очень впечатляющее.
Особенно круто, то что инициаторами отрыва выступают разные игроки, а не только Джимбо или Бэм. Данкан Робинсон делающий в финале 2+1 в проходе, это уникально)
А ну да. Это ведь было про ГСВ... А там аргументы и правила не работают.