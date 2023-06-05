«Майами» 4-й раз в текущем плей-офф отыграл «-8» перед началом последней четверти. Остальные команды – 1-41

«Майами» победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1.

К началу заключительной 12-минутки счет на табло был 83:75 в пользу хозяев. Клуб из Флориды начал четвертую четверть с рывка 17:5 за 3 минуты 17 секунд и в итоге выиграл ее 36:25, что принесло общую победу.

Как сообщает портал ESPN Stats and Info, это 4-я победа «Хит» в текущем розыгрыше плей-офф, когда команда уступала в 8 или более очков к началу 4-й четверти.

Это рекорд НБА.

Результат остальных команд Лиги в плей-офф-2022/23 – 1-41.

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