Единая лига ВТБ поздравила болельщиков с Всемирным днем охраны окружающей среды

лига ВТБ поздравила болельщиков с Всемирным днем охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Одним из самых ярких эко-проектов в истории Лиги является «Баскетботл» – это инициатива, направленная на организацию раздельного сбора бытового пластика.

В сезоне-2017/18 на всех аренах, где проходили матчи Единой лиги ВТБ, был организован раздельный сбор бытового пластика. Все команды отправляли пластиковые бутылки, использованные игроками и болельщиками, в переработку.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов: «Мы являемся единственной спортивной лигой в мире, которая играет экологически чистым мячом. Это возможно благодаря проекту «Баскетботл». Никаких претензий к качеству мяча у клубов не возникало. Значит, можно и дальше делать подобные проекты, которые идут не только на пользу спорту, но и экологии».

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