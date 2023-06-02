Иван Лазарев продлил контракт с УНИКСом

Центровой Иван Лазарев (32 года, 210 см) продлил соглашение с .

Новый контракт заключен по схеме «1+1».

Прошлый сезон 32-летний россиянин начинал в «Самаре». В составе дебютанта лиги Лазарев провел 22 игры в регулярном чемпионате-2022/23 (из них 11 – в стартовом составе). Его средние показатели составили 5,1 очка и 3,1 подбора за 11,8 минуты на паркете.

В конце марта центровой заключил соглашение с УНИКСом, в составе которого стал чемпионом лиги ВТБ.

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