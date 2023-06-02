Иван Лазарев продлил контракт с УНИКСом
Центровой Иван Лазарев (32 года, 210 см) продлил соглашение с УНИКСом.
Новый контракт заключен по схеме «1+1».
Прошлый сезон 32-летний россиянин начинал в «Самаре». В составе дебютанта лиги Лазарев провел 22 игры в регулярном чемпионате-2022/23 (из них 11 – в стартовом составе). Его средние показатели составили 5,1 очка и 3,1 подбора за 11,8 минуты на паркете.
В конце марта центровой заключил соглашение с УНИКСом, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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