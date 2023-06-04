Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Чикаго», «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.

«Коннектикут» примет «Даллас», « » сыграет с « », «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут –

4 июня. 20:00

Нью-Йорк – Чикаго

4 июня. 21:00

– Лас-Вегас

4 июня. 23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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