Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Чикаго», «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом»

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Нью-Йорк жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.

«Коннектикут» примет «Даллас», «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Даллас

4 июня. 20:00

Нью-Йорк – Чикаго

4 июня. 21:00

Индиана – Лас-Вегас

4 июня. 23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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