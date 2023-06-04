Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Чикаго», «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся три матча.
«Коннектикут» примет «Даллас», «Нью-Йорк» сыграет с «Чикаго», «Индиана» встретится с «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Даллас
4 июня. 20:00
Нью-Йорк – Чикаго
4 июня. 21:00
Индиана – Лас-Вегас
4 июня. 23:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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