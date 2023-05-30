Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Нью-Йорк» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Атланта» примет « », «Сиэтл» – «Нью-Йорк».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Чикаго

31 мая. 2.00

Коннектикут – Индиана

31 мая. 2.00

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31 мая. 3.00

– Нью-Йорк

31 мая. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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