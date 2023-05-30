Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Нью-Йорк» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.
«Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Нью-Йорк».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Чикаго
31 мая. 2.00
Коннектикут – Индиана
31 мая. 2.00
Даллас – Миннесота
31 мая. 3.00
Сиэтл – Нью-Йорк
31 мая. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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