Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Нью-Йорк» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Атланта жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Нью-Йорк».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Чикаго

31 мая. 2.00

Коннектикут – Индиана

31 мая. 2.00

ДалласМиннесота

31 мая. 3.00

Сиэтл – Нью-Йорк

31 мая. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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