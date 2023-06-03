Джарретт Джек, скорее всего, войдет в штаб Монти Уильямса в «Детройте»

считается основным кандидатом на должность ассистента нового главного тренера « » .

Джек последние два года ассистировал Уильямсу в « ». 39-летний специалист также провел 16 сезонов в качестве игрока .

Уильямс подписал с «Детройтом» шестилетний контракт на 78,5 миллионов долларов. Это крупнейший тренерский контракт в истории лиги.

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф