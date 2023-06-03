Джарретт Джек, скорее всего, войдет в штаб Монти Уильямса в «Детройте»
Джарретт Джек считается основным кандидатом на должность ассистента нового главного тренера «Детройта» Монти Уильямса.
Джек последние два года ассистировал Уильямсу в «Финиксе». 39-летний специалист также провел 16 сезонов в качестве игрока НБА.
Уильямс подписал с «Детройтом» шестилетний контракт на 78,5 миллионов долларов. Это крупнейший тренерский контракт в истории лиги.
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