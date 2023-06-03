Сильвен Франсиско близок к переходу в «Виллербан»

Разыгрывающий греческого «Перистери» Сильвен Франсиско (25 лет, 185 см) близок к переходу во французский « ». Стороны находятся на заключительной стадии переговоров.

В нынешнем сезоне чемпионата Греции француз набирал 13,0 очка, 5,4 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч. « » проиграл «Панатинаикосу» в серии 1/2 финала плей-офф (2-3).

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