Сильвен Франсиско близок к переходу в «Виллербан»
Разыгрывающий греческого «Перистери» Сильвен Франсиско (25 лет, 185 см) близок к переходу во французский «Виллербан». Стороны находятся на заключительной стадии переговоров.
В нынешнем сезоне чемпионата Греции француз набирал 13,0 очка, 5,4 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч. «Перистери» проиграл «Панатинаикосу» в серии 1/2 финала плей-офф (2-3).
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