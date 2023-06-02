Чемпионат Франции. Плей-офф. «Виллербан» сыграет с «Метрополитаном» Вембаньямы
В пятницу, 2 июня, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Виллербан» сыграет с «Метрополитаном» Виктора Вембаньямы.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 2 июня, 21.30, «Астробаль»
«Метрополитан» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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