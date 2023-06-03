Джулиус Рэндл перенес операцию на лодыжке

Форвард « » перенес успешную артроскопическую операцию на левой лодыжке. Ожидается, что игрок полностью восстановится к тренировочному лагерю «Никс» перед сезоном-2023/24, сообщает ESPN.com.

Рэндл получил два серьезных растяжения связок голеностопного сустава в концовке сезона. Форвард пропустил последние пять матчей регулярного чемпионата из-за первого растяжения, затем повторно повредил лодыжку в пятой игре серии первого раунда против «Кливленда» (4-1) и пропустил первый матч серии против «Майами».

«Нью-Йорк» проиграл «Майами» во втором раунде плей-офф (2-4).

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»