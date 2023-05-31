« » в межсезонье расстанется с генеральным менеджером Скоттом Перри.

Как информирует обозреватель Стив Поппер из Newsday, «Перри покинет клуб, когда его контракт истечет этим летом».

«Никс» наняли управленца в 2017 году, а президент по баскетбольным операциям Леон Роуз затем продлил его соглашение на два года. Контракт истекает этим летом.

Поппер отметил, что влияние 59-летнего Перри перестало быть значительным после того, как Роуз пригласил в клуб Уильяма Уэсли (исполнительный вице-президент) и Герссона Росаса (старший консультант).

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