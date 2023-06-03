Никита Балашов продолжит выступать за «Уралмаш»

Теги переходы Единая лига ВТБ Никита Балашов Уралмаш Баскетбол

«Большой» Никита Балашов (31 год, 207 см) продлил контракт с «Уралмашем» на сезон-23/24.

Балашов провел в майке «Уралмаша» в общей сложности 91 матч, набирая в среднем 6,1 очка и 4,2 подбора за игру. Он помог клубу завоевать два титула чемпионов Суперлиги.

В предстоящем сезоне «Уралмаш» дебютирует в Лиге ВТБ. 

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