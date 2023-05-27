Андрей Воронцевич: «По ходу сезона никто не мог сказать, что УНИКС станет чемпионом»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал об эмоциях, которые принесла победа в сезоне Единой лиги ВТБ.

«Всех поздравляю еще раз! Ликование приходит постепенно. Победа была незабываемой. После мощного сезона осознавать то, что ты на первом месте… Это все невероятный труд, сложнейшая победа. По ходу сезона никто не мог сказать, что УНИКС станет чемпионом.

Эмоции внутри были очень разные. Мы до конца верили друг в друга. «Локомотив» показал, что если мы сами не будем бороться за мяч, нам никто не отдаст ничего. По голове дадут. Понимали, как команда - они сбалансированнее. Но по ходу матчей с «Зенитом» и по ходу финала мы стали командой.

Почему я не стал вести блог? Это сложно, немного времени для этого. Надо уделить время детям, родителям. Тяжело. Ваня Лазарев старается. Уверен, что он очень много времени тратит», - сказал Воронцевич.

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