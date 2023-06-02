Женская НБА. «Чикаго» против «Нью-Йорка», «Лас-Вегас» в гостях у «Атланты» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Чикаго» против «Нью-Йорка», «Лас-Вегас» в гостях у «Атланты».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Нью-Йорк
3 июня. 1.00
Вашингтон – Даллас
3 июня. 2.00
Атланта – Лас-Вегас
3 июня. 3.00
Финикс – Лос-Анджелес
3 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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