Женская НБА. «Чикаго» против «Нью-Йорка», «Лас-Вегас» в гостях у «Атланты» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Лос-Анджелес жен Нью-Йорк жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Чикаго» против «Нью-Йорка», «Лас-Вегас» в гостях у «Атланты».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Нью-Йорк

3 июня. 1.00

ВашингтонДаллас

3 июня. 2.00

Атланта – Лас-Вегас

3 июня. 3.00

Финикс – Лос-Анджелес

3 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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