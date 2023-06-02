Женская НБА. «Чикаго» против «Нью-Йорка», «Лас-Вегас» в гостях у «Атланты» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Чикаго» против « », «Лас-Вегас» в гостях у « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Нью-Йорк

3 июня. 1.00



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3 июня. 2.00

Атланта – Лас-Вегас

3 июня. 3.00

Финикс – Лос-Анджелес

3 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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