Женская НБА. «Атланта» примет «Индиану», «Лас-Вегас» встретится с «Миннесотой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Атланта» примет «Индиану», «Лас-Вегас» встретится с «Миннесотой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Индиана
28 мая. 22.00
Чикаго – Даллас
29 мая. 1.00
Лас-Вегас – Миннесота
29 мая. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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