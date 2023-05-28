Женская НБА. «Атланта» примет «Индиану», «Лас-Вегас» встретится с «Миннесотой»

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Индиана жен Миннесота жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Атланта» примет «Индиану», «Лас-Вегас» встретится с «Миннесотой».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Индиана

28 мая. 22.00

ЧикагоДаллас

29 мая. 1.00

Лас-Вегас – Миннесота

29 мая. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

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