Женская НБА. «Атланта» примет «Индиану», «Лас-Вегас» встретится с «Миннесотой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Атланта» примет « », «Лас-Вегас» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Индиана

28 мая. 22.00

–

29 мая. 1.00

Лас-Вегас – Миннесота

29 мая. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда