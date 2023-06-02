Бигмен «Оклахомы» получил небольшой перелом плечевой кости правой руки.

Покушевски травмировался во время тренировочного занятия в четверг.

21-летний игрок будет повторно осмотрен через 4-6 недель.

В 31 матче сезона-22/23 Покушевски набирал в среднем 8,8 очка, 5,1 подбора, 2,0 передачи и 1,3 блок-шота. В конце декабря он получил перелом большеберцовой кости левой ноги без смещения.

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