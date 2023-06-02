Алексей Покушевски получил перелом плечевой кости

Теги травмы НБА Оклахома-Сити Алексей Покушевски Баскетбол

Бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски получил небольшой перелом плечевой кости правой руки.

Покушевски травмировался во время тренировочного занятия в четверг.

21-летний игрок будет повторно осмотрен через 4-6 недель.

В 31 матче сезона-22/23 Покушевски набирал в среднем 8,8 очка, 5,1 подбора, 2,0 передачи и 1,3 блок-шота. В конце декабря он получил перелом большеберцовой кости левой ноги без смещения.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ SHawk
С таким телосложением надо набирать мышцы, а то так будет постоянно ломаться
открыл глаза всей ассоциации
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Поку высокий и худой. Как и Чет Холмгрен. В контактном баскетболе НБА у Вембы травмоопасность также повышенная.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anton18578
видимо кто-то из команды положил руку на плечо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SHawk
С таким телосложением надо набирать мышцы, а то так будет постоянно ломаться
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Хрупкий парень
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Покушался на кого то?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirush2
Ответ Fyuted
А Покушевски это однофамилец Зиона?
Однофамилец Джордана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий