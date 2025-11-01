Ник Клиффорд (24-й номер драфта) вернется в состав «Сакраменто» в матче с «Милуоки»

Ник Клиффорд завершил восстановление.

23-летний защитник, ради которого «Сакраменто» поднялся на драфте-2025, хорошо показал себя в Летней лиге, попав в 1-ю символическую пятерку, и сильно провел «предсезонку».

Клиффорд отыграл только один матч регулярного чемпионата и травмировал заднюю поверхность бедра. Дебют игрока в официальных встречах оказался не слишком удачным, на его счету 2 очка, 8 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 23,7 минуты. Клиффорд только 3 раза атаковал с игры.

Защитник сможет принять участие в гостевой игре против «Бакс». Матч по персональным причинам пропустит Малик Монк.