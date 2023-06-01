Журналист Майкл Скотто: «У Кайри Ирвинга нет устной договоренности с «Далласом» о 4-летнем максимальном контракте»

Журналист HoopsHype Майкл Скотто опроверг сообщение о том, что у разыгрывающего «Далласа» есть устная договоренность с клубом о новом максимальном контракте на четыре года с опцией игрока.

«Это не означает, что он не останется в «Мэверикс». У них, безусловно, есть мотивация оставить его после того, как они его выменяли, а также финансовые ресурсы, чтобы сделать ему лучшее из возможных предложений, но пока ничего не сделано», – пишет Скотто.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?