«Не играй в баскетбол. Мы говорим о баскетболе». Стивен Эй Смит ответил Кайри Ирвингу, недовольному обсуждением медиа его контрактного вопроса

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит ответил разыгрывающему « » , который призвал «перестать обращать внимание» на «телевизионных персон, смешивающих спорт и политику».

«С уважением, к Кайри Ирвингу, который не хочет, чтобы мы говорили о нем. Не играй в баскетбол. Мы говорим о баскетболе. Только Кайри может обидеться, что 1+1=2. Мы ничего не утверждаем, лишь обсуждаем, куда ты мог бы перейти этим летом.

Кажется, только Кайри может обидеться на такое», – ответил Смит в эфире Get Up.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Ирвинга в « ».

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