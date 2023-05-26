«Не играй в баскетбол. Мы говорим о баскетболе». Стивен Эй Смит ответил Кайри Ирвингу, недовольному обсуждением медиа его контрактного вопроса
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит ответил разыгрывающему «Далласа» Кайри Ирвингу, который призвал «перестать обращать внимание» на «телевизионных персон, смешивающих спорт и политику».
«С уважением, к Кайри Ирвингу, который не хочет, чтобы мы говорили о нем. Не играй в баскетбол. Мы говорим о баскетболе. Только Кайри может обидеться, что 1+1=2. Мы ничего не утверждаем, лишь обсуждаем, куда ты мог бы перейти этим летом.
Кажется, только Кайри может обидеться на такое», – ответил Смит в эфире Get Up.
Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Ирвинга в «Лейкерс».
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