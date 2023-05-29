Чемпионат Италии. Плей-офф. «Милан» против «Динамо Сассари»
В понедельник, 29 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Италии «Милан» дома сыграет с «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 29 мая, 22.00, «Медиоланум Форум»
«Милан» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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