Шарунас Ясикявичюс готов пойти на 90% понижение зарплаты, чтобы сохранить должность главного тренера «Барселоны»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради сохранения должности.

По информации Mundo Deportivo, литовский специалист хочет продолжить тренерскую деятельность в «Барселоне» и даже согласился бы на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в команде.

Ясикявичюс дал клубу понять, что готов пойти на 90% понижение в деньгах.

В данный момент специалист зарабатывает около 3,5 млн евро, что после налогов выходит в примерно 2 млн.

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6 комментариев

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2u2
Уволить физрука!!!
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Asanov
Я у вас плохо работал пару лет, но дайте мне еще пару лет плохо поработать, но за менышие деньги)
+1
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Bashibuzuck
По испанским законам это запрещено
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Шарлотка
За еду можно ещё)
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Джонни-массажист
Надо ,чтобы директор спортивного клуба нашего посёлка ему позвонил..У нас скоро выезд в районный центр на очень важный турнир...
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Arturitto
Пусть доплачивает лям евро за возможность работать в Барселоне!
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