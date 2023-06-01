Шарунас Ясикявичюс готов пойти на 90% понижение зарплаты, чтобы сохранить должность главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради сохранения должности.

По информации Mundo Deportivo, литовский специалист хочет продолжить тренерскую деятельность в «Барселоне» и даже согласился бы на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в команде.

Ясикявичюс дал клубу понять, что готов пойти на 90% понижение в деньгах.

В данный момент специалист зарабатывает около 3,5 млн евро, что после налогов выходит в примерно 2 млн.

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