Шарунас Ясикявичюс готов пойти на 90% понижение зарплаты, чтобы сохранить должность главного тренера «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради сохранения должности.
По информации Mundo Deportivo, литовский специалист хочет продолжить тренерскую деятельность в «Барселоне» и даже согласился бы на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в команде.
Ясикявичюс дал клубу понять, что готов пойти на 90% понижение в деньгах.
В данный момент специалист зарабатывает около 3,5 млн евро, что после налогов выходит в примерно 2 млн.
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