Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай» в 3-м матче
В четверг, 1 июня, в рамках решающего матча четвертьфинальной серии «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 1 июня, 18.00, «Ankara Spor Salonu Küçük»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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