«Надеюсь, он там будет». Джимми Батлер пригласил Неймара на финальную серию

Теги ПСЖ Денвер Майами НБА Неймар НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер пригласил своего друга нападающего «ПСЖ» Неймара на финальную серию плей-офф НБА против «Денвера».

«Надеюсь, он там будет. Ней, я знаю, что ты сейчас смотришь. Надеюсь, что ты там будешь.

Он мой друг. Я постоянно смотрю представителей других видов спорта, которые вдохновили меня. Он один из них. Я много раз смотрел видео с его яркими моментами.

Александр Зверев, Карлос Алькарас, Серена Уильямс... Я люблю величие с любой точки зрения. Безусловно, Неймар – мой близкий друг, поэтому я уделяю ему много внимания. Если он будет болеть за меня, у меня все будет в порядке», – сказал Батлер.

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4 комментария

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Саня Ларёк
что тут делает Александр Зверев?
+3
0
+3
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Базовая База
Ответ Саня Ларёк
что тут делает Александр Зверев?
Согласен, Александр Бублик смотрелся бы достойнее!)
+2
0
+2
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badaboom
Ответ Саня Ларёк
что тут делает Александр Зверев?
Ну хоть не Сергей, и на том спасибо
+2
0
+2
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TexasLonghorns
Ответ Базовая База
Согласен, Александр Бублик смотрелся бы достойнее!)
Думаю, Саня Ларёк просто таким образом намекнул, что его перепутали с ноунеймом тезкой из мира тенниса.
0
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