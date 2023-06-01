«Надеюсь, он там будет». Джимми Батлер пригласил Неймара на финальную серию

Звездный форвард «Майами» пригласил своего друга нападающего «ПСЖ» Неймара на финальную серию плей-офф НБА против « ».

«Надеюсь, он там будет. Ней, я знаю, что ты сейчас смотришь. Надеюсь, что ты там будешь.

Он мой друг. Я постоянно смотрю представителей других видов спорта, которые вдохновили меня. Он один из них. Я много раз смотрел видео с его яркими моментами.

Александр Зверев, Карлос Алькарас, Серена Уильямс... Я люблю величие с любой точки зрения. Безусловно, Неймар – мой близкий друг, поэтому я уделяю ему много внимания. Если он будет болеть за меня, у меня все будет в порядке», – сказал Батлер.

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