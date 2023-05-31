«Ховентуд» продлил контракт с Пау Рибасом по схеме 2+1
Испанский «Ховентуд» продлил контракт с защитником Пау Рибасом (36 лет, 196 см).
Соглашение рассчитано по схеме 2+1.
Рибас пропускает матчи плей-офф АСВ из-за травмы голеностопа. В 21 встрече сезона ветеран набирал 7,0 очка, 1,9 подбора и 2,9 передачи за игру.
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