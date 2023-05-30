Андрей Ведищев: «В ближайшие пять лет «Локо» планирует значительно уменьшить количество легионеров»

Президент «Локомотива-Кубань» в интервью «Перехвату» заявил, что клуб планирует уменьшать количество легионеров, не теряя при этом в качестве и результатах.

«Наша долгосрочная стратегия — делать ставку на ребят, которые выросли в мастеров высокого уровня в нашей системе. Статистика в плей-офф подтверждает эту ставку. Россияне в составе « » в полуфинале против ЦСКА проводили на паркете больше времени, чем легионеры — 52%. Думаю, в следующем сезоне этот процент должен еще увеличиться.

С появлением Молодежного тренировочного центра ожидаем еще большую отдачу от тренеров и системы резерва. В ближайшие пять лет планируем значительно уменьшить количество легионеров, не потеряв при этом в качестве и результатах.

Всегда хочется, чтобы бюджет был больше, но нашего бюджета достаточно для успешного выступления в следующем сезоне», – сказал Ведищев.

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