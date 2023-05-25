Семен Антонов: «Локомотив-Кубань» приятно удивил не только ЦСКА, но и всю баскетбольную Россию»

Форвард ЦСКА Семен Антонов считает, что « » удивил всю баскетбольную Россию, выбив армейцев и дойдя до финала Единой лиги ВТБ.

«Они приятно удивили не только нас, но и всю баскетбольную Россию.

До начала серии я ходил на программу «Взял мяч», и мы делали прогнозы на полуфиналы. Я сказал, что мы победим в четырех матчах. Объяснил это тем, что «Локо» неуверенно выглядел на протяжении всего сезона. Не только в матчах с нами. Они долго искали свою игру, подписывали новых иностранцев. У коллектива Александра Секулича было больше спадов, чем подъемов.

Мы же прошли долгий регулярный сезон всего с двумя поражениями. К тому же после травмы возвращался Алексей Швед, что должно было добавить команде вариативности в атаке.

Поэтому я был уверен, что мы выиграем всухую. Теперь могу сказать, что был неправ и ошибся», – сказал Антонов.

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