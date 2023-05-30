Дайшон Пьер и Метеджан Бирсен продолжат выступать за «Фенербахче»

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Турецкий «Фенербахче» согласовал условия новых контрактов с форвардами Дайшоном Пьером (29 лет, 198 см) и Метеджаном Бирсеном (28 лет, 208 см).

Пьер, который пришел в «Фенербахче» в 2020 году, заключил с клубом новое соглашение по схеме «2+1». В сезоне Евролиги-2022/23 канадец набирал 7,2 очка, 3,8 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

Новый контракт Бирсена также подписан по схеме «2+1». Летом 2021 года турецкий форвард вернулся в «Фенербахче», где начиналась его карьера. В сезоне Евролиги-2022/23 он провел 28 матчей, набирая в среднем 2,0 очка и 1,5 подбора.

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