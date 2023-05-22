Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бурсаспор»
В понедельник, 22 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Фенербахче» примет «Бурсаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Тюрк Телеком – 25-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 16-15, Тофаш – 15-15, Галатасарай – 14-16, Бахчешехир – 13-17, Бююкчекмедже – 13-17, Петким Спор – 12-18, Маниса – 12-18, Меркезефенди – 11-19, Бешикташ – 10-20, Газиантеп – 9-22, Коньяспор – 7-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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