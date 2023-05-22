Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бурсаспор»

Теги результаты Фенербахче Беко чемпионат Турции Бурсаспор Баскетбол

В понедельник, 22 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Фенербахче» примет «Бурсаспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Фенербахче Беко – Бурсаспор
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 25-5, Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-8, Каршияка – 21-9, Бурсаспор – 17-12, Дарушафака – 16-15, Тофаш – 15-15,  Галатасарай – 14-16, Бахчешехир – 13-17, Бююкчекмедже – 13-17,  Петким Спор – 12-18, Маниса – 12-18, Меркезефенди – 11-19, Бешикташ – 10-20,  Газиантеп – 9-22, Коньяспор – 7-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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