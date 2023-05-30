Чарльз Баркли: «От тупой игры «Селтикс» у меня голова болит»

Теги Бостон Майами НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Эксперт TNT Чарльз Баркли емко охарактеризовал выступление «Селтикс» после первой половины седьмого матча серии с «Майами».

«Я вот что должен сказать: от тупой игры «Селтикс» у меня голова болит. Нельзя просто выходить с мыслью, что мы сейчас будем шмалять из-за дуги. Будем попадать – победим, будем мазать – проиграем. У них 4 попадания из 21, в прошлой игре у них было 7 из 35. Просто невозможно это смотреть, они мяч не двигают, сами не двигаются. Просто нет сил смотреть на команду, которая так тупо играет», – сказал Баркли.

13 комментариев

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Cubs-V
Ответ A. V.
Это правда, голимое шмаляние, они стату по броскам свою из-за дуги не смотрят(( А Батлер , да и всё Майами как же грамотно и красиво играют, по этому и +18 уже✊
Больше похоже на 18+
+17
-1
+16
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Anton!o :)
Зато сейчас они играют в "отдай мяч Уайту и пусть он играет айзо"
+12
0
+12
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someoneelse
Особенно тупой это Браун, нет сил на него смотреть. В атаке берет самые сложные броски, не может отдать передачу, в защите не пашет. Принятие решений хуже Уэстбрука
+10
-1
+9
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anoshkin05@yandex.ru
Ответ someoneelse
Особенно тупой это Браун, нет сил на него смотреть. В атаке берет самые сложные броски, не может отдать передачу, в защите не пашет. Принятие решений хуже Уэстбрука
язык тела у него конечно ужасный, видно и сейчас и в, например, 3 игре, что опустил руки, сдался
+5
0
+5
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Al Soro
прав
+3
0
+3
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lexx57
Ответ пердак
Он так и сказал smalyat?
Да пердун, так и сказал!
+4
-1
+3
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Deathspell Omega
Пусть не врет.
Не может болеть голова у Баркли.
+3
-1
+2
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A. V.
Это правда, голимое шмаляние, они стату по броскам свою из-за дуги не смотрят((
А Батлер , да и всё Майами как же грамотно и красиво играют, по этому и +18 уже✊
+2
0
+2
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Михаил Зюбин
Ответ пердак
Он так и сказал smalyat?
Sneaky
+2
0
+2
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Антон
Это уже похоже на отчаяние
0
0
0
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Милостивый Государь
Ответ Михаил Зюбин
Sneaky
подкрадули
0
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