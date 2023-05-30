Чарльз Баркли: «От тупой игры «Селтикс» у меня голова болит»

Эксперт TNT Чарльз Баркли емко охарактеризовал выступление «Селтикс» после первой половины седьмого матча серии с «Майами».

«Я вот что должен сказать: от тупой игры «Селтикс» у меня голова болит. Нельзя просто выходить с мыслью, что мы сейчас будем шмалять из-за дуги. Будем попадать – победим, будем мазать – проиграем. У них 4 попадания из 21, в прошлой игре у них было 7 из 35. Просто невозможно это смотреть, они мяч не двигают, сами не двигаются. Просто нет сил смотреть на команду, которая так тупо играет», – сказал Баркли.