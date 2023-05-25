«Енисей» объявил о расставании с Джеймсом Томпсоном

Теги чемпионат Франции Енисей Метрополитан Шоле Единая лига ВТБ Джеймс Томпсон Баскетбол

«Енисей» официально расстался с центровым Джеймсом Томпсоном (28 лет, 208 см).

В конце апреля баскетболист заключил краткосрочный контракт с французским «Шоле».

Сейчас его команда выступает в плей-офф чемпионата Франции против «Метрополитана» Вембаньямы (1-1).

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