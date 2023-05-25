«Енисей» объявил о расставании с Джеймсом Томпсоном

« » официально расстался с центровым Джеймсом Томпсоном (28 лет, 208 см).

В конце апреля баскетболист заключил краткосрочный контракт с французским «Шоле».

Сейчас его команда выступает в плей-офф чемпионата Франции против « » Вембаньямы (1-1).

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию