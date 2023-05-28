У Георгиоса Барцокаса во время игры произошел конфликт с Яннулисом Ларендзакисом

Теги происшествия Олимпиакос ПАОК чемпионат Греции Георгиос Барцокас Яннулис Ларендзакис Баскетбол

У главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса во время сегодняшнего матча против ПАОКа произошел конфликт с защитником команды Яннулисом Ларендзакисом.

В середине второй четверти встречи Барцокас разозлился на Ларендзакиса после неудачного быстрого отрыва и заменил игрока. Ларендзакис начал спорить с тренером, Томас Уолкап пытался успокоить партнера по команде. После инцидента Ларендзакис больше не выходил на площадку.

По окончании матча журналисты попросили Барцокаса прокомментировать инцидент.

«Он не играл по причинам, связанным с игрой», – ответил тренер.

«Олимпиакос» выиграл у ПАОКа в 3-м матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Греции (75:54, 3-0) и вышел в финал.

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