Александар Везенков о «Кингз»: «Посмотрим, есть ли у них конкретное предложение»

Форвард « » прокомментировал возможное продолжение карьеры в « ».

«Сейчас я думаю только о том, как стать чемпионом Греции. Никто не знает, что будет через несколько лет, поэтому я приму решение, когда придет время.

Приятно, когда специалисты и тренеры хорошо отзываются обо мне, но я понимаю, что это бизнес, и все зависит от того, как, что и когда. Мы договорились, что будет справедливее всего закончить сезон Евролиги, а потом поговорить. Посмотрим, есть ли у них конкретное предложение.

Я готов к новым вызовам, но как я уже говорил, Афины и «Олимпиакос» — это мой дом, и я чувствую себя прекрасно. Самое главное – что лучше для моего будущего», – сказал Везенков.

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