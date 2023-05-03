Пресс‑атташе ЦСКА: «Серхио Родригес интересовался здоровьем Алексея Шведа»

Теги ЦСКА Алексей Швед Серхио Родригес Единая лига ВТБ Николай Цынкевич Никола Милутинов Баскетбол

По словам пресс‑атташе ЦСКА Николая Цынкевича, бывший разыгрывающий московского клуба Серхио Родригес интересовался состоянием Алексея Шведа, которого избили в понедельник в центре Москвы.

«У нас в клубе и команде все шокированы. Мне звонил Никола Милутинов и спрашивал, что случилось. Серхио Родригес писал, все в шоке. Игроки обеспокоены, желаем, чтобы Леша как можно быстрее восстановился», — сказал Цынкевич в эфире «Матч ТВ».

Швед получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга в результате нападения возле одного из московских ресторанов.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Чачо вообще мировой парень.
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