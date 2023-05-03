Пресс‑атташе ЦСКА: «Серхио Родригес интересовался здоровьем Алексея Шведа»

По словам пресс‑атташе ЦСКА Николая Цынкевича, бывший разыгрывающий московского клуба интересовался состоянием Алексея Шведа, которого избили в понедельник в центре Москвы.

«У нас в клубе и команде все шокированы. Мне звонил и спрашивал, что случилось. Серхио Родригес писал, все в шоке. Игроки обеспокоены, желаем, чтобы Леша как можно быстрее восстановился», — сказал Цынкевич в эфире «Матч ТВ».

Швед получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга в результате нападения возле одного из московских ресторанов.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент