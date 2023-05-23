«Анадолу Эфес» опроверг информацию о договоренности с тренером Эрдемом Джаном

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Тюрк Телеком Эрдем Джан Баскетбол

«Анадолу Эфес» выпустил официальное заявление, в котором опроверг информацию о договоренности с тренером Эрдемом Джаном.

«Клуб видит необходимость проинформировать о том, что на данный момент нет никаких официальных договоренностей. Наш клуб сам уведомит болельщиков через официальный веб-сайт и социальные сети, если появятся какие-либо обновления», – говорится в заявлении «Анадолу Эфеса».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тюрк Телекома» Эрдем Джан сменит в «Анадолу Эфесе» Эргина Атамана.

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