«Анадолу Эфес» опроверг информацию о договоренности с тренером Эрдемом Джаном

« » выпустил официальное заявление, в котором опроверг информацию о договоренности с тренером Эрдемом Джаном.

«Клуб видит необходимость проинформировать о том, что на данный момент нет никаких официальных договоренностей. Наш клуб сам уведомит болельщиков через официальный веб-сайт и социальные сети, если появятся какие-либо обновления», – говорится в заявлении «Анадолу Эфеса».

Ранее сообщалось, что главный тренер « » Эрдем Джан сменит в «Анадолу Эфесе» .

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