Александар Везенков: «Мы были так близки, но баскетбол – честный вид спорта. Поздравляю «Реал»

MVP Евролиги-2022/23 Cаша Везенков поделился мыслями после поражения в решающем матче «Финала четырех» от « » (78:79).

«Прежде всего, я очень горжусь командой, тем, чего мы добились в этом году, нашей сыгранностью, проделанной работой, всеми трудностями, через которые мы прошли, а также и хорошими моментами.

К сожалению, у нас не получилось. Мы контролировали игру в течение длительного периода времени. Но когда вы доходите до последних нескольких владений, удача определенно играет свою роль. Главное – не допускать таких ситуаций. И мы несем за это полную ответственность.

Это наша вина. Наделали ошибок. Неверно распорядились последними секундами. Мы были так близки, но баскетбол – честный вид спорта. Поздравляю «Реал».

Мы должны продолжать. К счастью, через 2-3 дня у нас снова игра, и мы идем к последней цели сезона – выиграть все внутренние титулы и закончить сезон на высокой ноте», – заявил Везенков.

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