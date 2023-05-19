«Олимпиакос» разгромил «Монако» 27:2 в 3-й четверти и вышел в финал

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Костас Папаниколау Александар Везенков Монако Мустафа Фалль Баскетбол

Греческий «Олимпиакос» обыграл «Монако» в рамках полуфинального матча «Финала четырех» Евролиги.

Уступая 29:41 к перерыву, «Олимпиакос» повел в счете к концу третьей 10-минутки – 56:43.

Третья четверть встречи завершилась со счетом 27:2.

За 35 минут на паркете Саша Везенков набрал 19 очков, сделал 6 подборов и блок-шот. Папаниколау – 15 очков и 8 подборов, Фалль добавил 12 очков, 4 передачи и перехват.

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2 комментария

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Samsonov_24_4_11_15
Я ваще не припомню такое в профессиональном и не очень баскетболе, подумал, что опечатка
+3
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Flash27
Монако пробили ИТБ1,5. Или стойте, это не футбол?
+2
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