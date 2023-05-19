«Олимпиакос» разгромил «Монако» 27:2 в 3-й четверти и вышел в финал

Греческий «Олимпиакос» обыграл « » в рамках полуфинального матча «Финала четырех» .

Уступая 29:41 к перерыву, « » повел в счете к концу третьей 10-минутки – 56:43.

Третья четверть встречи завершилась со счетом 27:2.

За 35 минут на паркете Саша Везенков набрал 19 очков, сделал 6 подборов и блок-шот. Папаниколау – 15 очков и 8 подборов, Фалль добавил 12 очков, 4 передачи и перехват.

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА