«Олимпиакос» разгромил «Монако» 27:2 в 3-й четверти и вышел в финал
Греческий «Олимпиакос» обыграл «Монако» в рамках полуфинального матча «Финала четырех» Евролиги.
Уступая 29:41 к перерыву, «Олимпиакос» повел в счете к концу третьей 10-минутки – 56:43.
Третья четверть встречи завершилась со счетом 27:2.
За 35 минут на паркете Саша Везенков набрал 19 очков, сделал 6 подборов и блок-шот. Папаниколау – 15 очков и 8 подборов, Фалль добавил 12 очков, 4 передачи и перехват.
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