Чемпионат Франции. Плей-офф. «Метрополитан» Вембаньямы примет «Виллербан» в 1-м матче 1/2 финала

Теги результаты чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Баскетбол

В воскресенье, 28 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Метрополитан» с Виктором Вембаньямой в составе примет «Виллербан».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Первый матч

Метрополитан – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
28 мая, 16.15, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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