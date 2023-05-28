Чемпионат Франции. Плей-офф. «Метрополитан» Вембаньямы примет «Виллербан» в 1-м матче 1/2 финала
В воскресенье, 28 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Метрополитан» с Виктором Вембаньямой в составе примет «Виллербан».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 28 мая, 16.15, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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