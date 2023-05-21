Чемпионат Франции. Плей-офф. 22+10+5 от Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Шоле», «Виллербан» разгромил «Ле-Ман»

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В воскресенье, 21 мая, стартовали три серии 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А.

22 очка, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота Виктора Вембаньямы помогли «Метрополитану» выиграть 1-й матч серии у «Шоле», «Виллербан» разгромил «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Дижон – Бурк 73:79 (19:17, 24:20, 22:20, 8:22)
Дата проведения
21 мая, 16.15, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча
Дижон
Хроват (14), Макдаффи (14), Холстон (11), Уэр (10), Брембли (9) – старт; Мобли (6), Аленг (4 + 7 подборов), Дюкоте (3), Руссель (2), Лум (0).
Бурк
Williams (8), Палмер (8), Массенет (5), Брима (5), Жюльен (3) – старт; Флойд (27), Курби (9), Пело (9), Бените (2), Кокила (2).

«Бурк» ведет в серии – 1-0

Метрополитан – Шоле 93:80 (22:16, 25:22, 20:19, 26:23)
Дата проведения
21 мая, 18.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча
Метрополитан
Вембаньяма (22 + 10 подборов + 6 потерь), Конате (11), Кулибали (10), Джонс (9 + 9 передач), Томас (8) – старт; Brown Jr. (17), Си (7), Траоре (4), О-Ю-Фат (2), Бессон (0), Ба (0).
Шоле
Далло (18 + 6 передач + 5 потерь), Артис (16), Кэмпбелл (15), Эллис (4), Томпсон (2) – старт; Робино (8), Близнюк (6), Сако (3), Гуду-Сина (2), Лере (0), Дюфеаль (0).

«Метрополитан» ведет в серии – 1-0

LDLC АСВЕЛ – Ле-Ман 103:73 (22:13, 24:18, 23:24, 34:18)
Дата проведения
21 мая, 18.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Фалль (18), Бост (16), Мэтьюз (16), Нуа (5), Лайти (3) – старт; Обасоан (15), Де Коло (8), Дьо (7), Каюди (4), Ризашер (0), Тайус (0).
Ле-Ман
Ндойе (12), Нарас (10), Морган (9), Шери (6), Тарпи (4) – старт; Каджами-Кин (16), Макгрифф (6), Куол (3), Карлтон (2), Гомис (0).

«Виллербан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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