Чемпионат Франции. Плей-офф. 22+10+5 от Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Шоле», «Виллербан» разгромил «Ле-Ман»

В воскресенье, 21 мая, стартовали три серии 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А.

22 очка, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота Виктора Вембаньямы помогли «Метрополитану» выиграть 1-й матч серии у «Шоле», «Виллербан» разгромил «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

«Бурк» ведет в серии – 1-0

«Метрополитан» ведет в серии – 1-0

«Виллербан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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