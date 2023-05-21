Чемпионат Франции. Плей-офф. 22+10+5 от Вембаньямы помогли «Метрополитану» обыграть «Шоле», «Виллербан» разгромил «Ле-Ман»
В воскресенье, 21 мая, стартовали три серии 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А.
22 очка, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота Виктора Вембаньямы помогли «Метрополитану» выиграть 1-й матч серии у «Шоле», «Виллербан» разгромил «Ле-Ман».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 21 мая, 16.15, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дижон
- Хроват (14), Макдаффи (14), Холстон (11), Уэр (10), Брембли (9) – старт; Мобли (6), Аленг (4 + 7 подборов), Дюкоте (3), Руссель (2), Лум (0).
«Бурк» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 21 мая, 18.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Метрополитан
- Вембаньяма (22 + 10 подборов + 6 потерь), Конате (11), Кулибали (10), Джонс (9 + 9 передач), Томас (8) – старт; Brown Jr. (17), Си (7), Траоре (4), О-Ю-Фат (2), Бессон (0), Ба (0).
«Метрополитан» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 21 мая, 18.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Фалль (18), Бост (16), Мэтьюз (16), Нуа (5), Лайти (3) – старт; Обасоан (15), Де Коло (8), Дьо (7), Каюди (4), Ризашер (0), Тайус (0).
«Виллербан» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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