Чемпионат Франции. Плей-офф. «Ле-Ман» – «Виллербан», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Дижон Шоле Бурк Баскетбол

Во вторник, 23 мая, состоятся три матча серий 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А.

«Ле-Ман» примет «Виллербан», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном», «Бурк» встретится с «Дижоном».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Ле-Ман – LDLC АСВЕЛ
Дата проведения
23 мая, 21.00, «Antarès»
Онлайн матча

«Виллербан» ведет в серии – 1-0

Шоле – Метрополитан
Дата проведения
23 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

«Метрополитан» ведет в серии – 1-0

Бурк – Дижон
Дата проведения
23 мая, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

«Бурк» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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