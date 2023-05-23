Чемпионат Франции. Плей-офф. «Ле-Ман» – «Виллербан», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном»

Во вторник, 23 мая, состоятся три матча серий 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А.

« » примет «Виллербан», «Шоле» сыграет с « », «Бурк» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

« » ведет в серии – 1-0

Шоле – Метрополитан Дата проведения 23 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

«Метрополитан» ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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