Чемпионат Франции. Плей-офф. «Ле-Ман» – «Виллербан», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном»
Во вторник, 23 мая, состоятся три матча серий 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А.
«Ле-Ман» примет «Виллербан», «Шоле» сыграет с «Метрополитаном», «Бурк» встретится с «Дижоном».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 23 мая, 21.00, «Antarès»
«Виллербан» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 23 мая, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
«Метрополитан» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 23 мая, 21.00, «Ekinox»
«Бурк» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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