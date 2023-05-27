Никита Курбанов: «По ходу сезона Евролиги было порядка десяти фаворитов»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов отметил высокую конкуренцию в Евролиге-22/23.

Чемпионом стал «Реал», в финале одолевший «Олимпиакос».

«Не скажу, что я видел каждую игру, но принципиальные матчи типа «Фенербахче» против «Анадолу Эфес» видел. Это крутые противостояния. Плей‑офф практически весь посмотрел. И, само собой, «Финал четырех».

Нельзя сказать, что в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате была большая разница между первой и десятой командами. Слишком напряженная была борьба. То есть если ты находился на втором месте, то буквально из‑за одного поражения мог опуститься на пятую‑шестую строчку. Фаворитов здесь уже порядка десяти по ходу сезона. Это показывает уровень конкуренции и баскетбола на турнире», – заявил Курбанов.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Каких еще десять фаворитов? Состав Ф4 на 75% угадывался до старта турнира)
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