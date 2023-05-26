Никита Курбанов о сезоне без Евролиги: «Сначала было как‑то непонятно, но потом смирился»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, какие эмоции испытывал во время сезона, в котором российские клубы не участвовали в международных матчах.

ЦСКА является акционером и до 2022 года регулярно представлял Россию в турнире.

«Сначала было как‑то непонятно, но потом смирился. Потому что, когда воспринимаешь это действо только через экран телевизора, у тебя постепенно притупляются чувства.

Однако во время «Финала четырех», конечно, мысленно забегал назад и всплывали те самые эмоции, которые раньше присутствовали во время всего этого действа», – сказал Курбанов

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