Никита Курбанов: «Да, мы проиграли. Это должно стать главной мотивацией в новом сезоне»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов подвел итоги сезона, в котором армейцы финишировали на 3-м месте.

«Конечно, мы не думали о третьем месте. В моей голове были планы на финал. Но сложилось так, как сложилось. Наверное, сейчас уже эмоции поутихли, и ты меньше рефлексируешь. Что ж, значит, надо больше над чем‑то работать, чтобы пробиваться к чемпионству.

Недооценка «Локомотива‑Кубань»? Честно говоря, не хочется сейчас на чем‑то акцентировать внимание, возвращаться в прошлое и искать что‑то, к чему мы не были готовы. Это тяжеловато. Просто прошел уже определенный период, и какие‑то моменты ты уже отпустил.

И, само собой, это нужно отпустить. Да, мы проиграли, но смирись и используй это как инструмент в будущем году. Это должно быть для тебя главной мотивацией», – заявил Курбанов.

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