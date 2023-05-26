Вышел трейлер фильма «Shooting Stars» о школьном этапе карьеры Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Вышел трейлер фильма «Shooting Stars», который расскажет зрителю о раннем этапе карьеры 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

Фильм является экранизацией одноименной книги, выпущенной в 2009 году Леброном Джеймсом в соавторстве с писателем Баззом Биссингером.

Сам Джеймс снялся в картине, роль Маленького Дрю исполнил звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин.

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2 комментария

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pele_kan
«Shooting Stars» - хорошее название, могло бы и для фильма про Моранта подойти)
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