Игорь Кочарян: «Весь сезон МБА поступали предложения по иностранцам»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян заявил, что доволен итогами дебютного сезона в Лиге ВТБ, который команда провела без иностранных игроков.

«Перед сезоном было определенное волнение – это правда. Лига выразила доверие к нашему клубу, нашей системе. Очень хотелось оправдать ожидания, стараясь побеждать в каждом матче. Старт сезона показал, что выбранный нами вектор оказался правильным. И речь сейчас не только про спортивный результат, но и про то, что происходило вокруг: маркетинг, менеджмент, взаимодействие со СМИ. МБА старалась соответствовать высоким стандартам Лиги ВТБ.

Весь сезон были предложения по иностранцам. Особенно в тот самый момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы в стиле: «Ну вот сейчас-то уже пора?». Но мы проявили терпение, удержались, а когда ребята начали возвращаться в строй – обрели прежний стиль», – заявил Кочарян.

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