Сборная Литвы проведет 10 товарищеских матчей за месяц перед чемпионатом мира-2023

Сборная Литвы проведет ряд товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира-2023 по баскетболу, который начнется в конце августа. Филиппины и Япония примут встречи группового этапа.

Расписание товарищеских игр:

22 июля (Алитус, Литва): Литва – Иордания

24 июля (–): Литва – Иордания

29 июля (Паневежис, Литва): Литва – Украина

1 августа (Каунас, Литва): Литва – Грузия

4 августа (Тампере, Финляндия): Финляндия – Литва

9 августа (Орлеан, Франция): Франция – Литва

11 августа (Вильнюс, Литва): Литва – Франция



14 августа (Клайпеда, Литва): Литва – Финляндия

19 августа (Тайбэй, Тайвань): Литва – Пуэрто-Рико

22 августа (Тайбэй, Тайвань): Литва – Латвия

Уже 25 августа Литва сыграет с Египтом в рамках первого игрового дня чемпионата мира-2023.

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