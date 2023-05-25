Сборная Литвы проведет 10 товарищеских матчей за месяц перед чемпионатом мира-2023
Сборная Литвы проведет ряд товарищеских матчей в преддверии чемпионата мира-2023 по баскетболу, который начнется в конце августа. Филиппины и Япония примут встречи группового этапа.
Расписание товарищеских игр:
22 июля (Алитус, Литва): Литва – Иордания
24 июля (–): Литва – Иордания
29 июля (Паневежис, Литва): Литва – Украина
1 августа (Каунас, Литва): Литва – Грузия
4 августа (Тампере, Финляндия): Финляндия – Литва
9 августа (Орлеан, Франция): Франция – Литва
11 августа (Вильнюс, Литва): Литва – Франция
14 августа (Клайпеда, Литва): Литва – Финляндия
19 августа (Тайбэй, Тайвань): Литва – Пуэрто-Рико
22 августа (Тайбэй, Тайвань): Литва – Латвия
Уже 25 августа Литва сыграет с Египтом в рамках первого игрового дня чемпионата мира-2023.
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