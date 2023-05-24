Джейсон Тейтум: «Не хотели, чтобы поражения от «Майами» определяли этот сезон»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Майами» в 4-м матче финала Восточной конференции (116:99, 1-3) объяснил, почему для команды было важно избежать поражения всухую.
«Мы плохо играли в первых трех матчах, мы не заслуживали победы.
Но мы не хотели, чтобы эти поражения определяли нас и этот сезон. Нам еще предстоит долгая, тяжелая битва, но сегодняшний матч стал хорошим началом», – сказал Тейтум.
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