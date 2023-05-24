Джейсон Тейтум: «Не хотели, чтобы поражения от «Майами» определяли этот сезон»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Майами» в 4-м матче финала Восточной конференции (116:99, 1-3) объяснил, почему для команды было важно избежать поражения всухую.

«Мы плохо играли в первых трех матчах, мы не заслуживали победы.

Но мы не хотели, чтобы эти поражения определяли нас и этот сезон. Нам еще предстоит долгая, тяжелая битва, но сегодняшний матч стал хорошим началом», – сказал Тейтум.

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую

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2 комментария

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Палец Дюранта
Вы второй матч возьмите, началом был первый матч у них гг. Как болельщик кельтов, думаю, вам труба с такой игрой. Трехи, скидки на Роба, индивидуальные потуги джеев - это все. Майами не в пример заряженней и разнообразней
Пока трехи летят - ок, но вглядит как 4:2
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+2
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bodros
Не хотел чтобы поражение от Майами определяли 300 лямов
+1
0
+1
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