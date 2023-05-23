Остин Ривз: «Горжусь собой»

Атакующий защитник «Лейкерс» признался, что гордится своим выступлением в плей-офф и тем, что ему удалось закрепиться в стартовой пятерке.

«Никогда не думал, что окажусь на этом месте. Возможно, я верил в это, но, наверное, два или три человека в мире думали, что я окажусь на этом месте и буду полезен.

Честно говоря, я горжусь собой. Много раз, играя в баскетбол, я не думал, что перейду на следующий уровень, у меня не было много предложений в школе. Не знал, где окажусь, за границей или в НБА, так что мне очень приятно находиться на этой сцене и выступать, и я горжусь собой», – сказал Ривз.

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