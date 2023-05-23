Остин Ривз: «Горжусь собой»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз признался, что гордится своим выступлением в плей-офф и тем, что ему удалось закрепиться в стартовой пятерке.

«Никогда не думал, что окажусь на этом месте. Возможно, я верил в это, но, наверное, два или три человека в мире думали, что я окажусь на этом месте и буду полезен.

Честно говоря, я горжусь собой. Много раз, играя в баскетбол, я не думал, что перейду на следующий уровень, у меня не было много предложений в школе. Не знал, где окажусь, за границей или в НБА, так что мне очень приятно находиться на этой сцене и выступать, и я горжусь собой», – сказал Ривз.

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16 комментариев

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Александр Спирин
Характер у парня есть.
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Consistency
В Ривзе помимо прочего понравилось, что он не сломался, когда не пошло. С Мемфисом был очень хорош, а с ГСВ в начале серии заглох. Другой бы в такой ситуации, да ещё и в первом в жизни ПО, развалился, а Ривз перестроился и снова заиграл, а с Денвером стал ещё лучше наваливать, когда спекся Расселл. Вообще, честно говоря, я не уверен, что Ривз не был в среднем по серии второй звездой команды.
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Здоровье Энтони Дэвиса
Добротный, не вызывающий негатива ролевик
+15
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Аморалинни
Эх, ща бы Ривза на дугу в клатче, а не давать ему выкидывать мячик
+7
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arspurs9
На деле сейчас Ривз - третья звезда команды. Убежден, принимай в конце решение Хэм, бросок был бы за ним. Парень в сезоне дико прибавил и ЛАЛ должны стараться его сохранить. Прощаться можно с тем же ДиЛо, но не Остином. Это та темная лошадка, которая вроде молчит, на первый план в медиа нигде не выходит, но когда надо включается и начинает тащить. Плюс умеет очень многое. Отлично видит площадку, хороший бросок, характер, флоутер, фолы и тд. Он да Хачимура должны быть защищены вообще без вопросов после пары звезд в лице Леброна и Дэвиса.
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arspurs9
Ответ Consistency
В Ривзе помимо прочего понравилось, что он не сломался, когда не пошло. С Мемфисом был очень хорош, а с ГСВ в начале серии заглох. Другой бы в такой ситуации, да ещё и в первом в жизни ПО, развалился, а Ривз перестроился и снова заиграл, а с Денвером стал ещё лучше наваливать, когда спекся Расселл. Вообще, честно говоря, я не уверен, что Ривз не был в среднем по серии второй звездой команды.
Смотря как оценивать, с этим беда. Первый матч - отличная игра Дэвиса и Леброна. Четвертый матч - Леброна. Те же 2 и 4 матч Энтони провалил. Он вообще был очень плох после первой игры.
У Ривза цифры по очкам и прочему ниже, но ему и меньше давали. Когда Леброн напуливал свои трешки в молоко, рядом стоял вообще неприкрытый Остин. Отдай их Джеймс ему, мы бы завтра смотрели пятый матч.
Так что фактически, да. С Дэвисом в этой серии он явно может конкурировать в полезности.
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Вадим Дзахоев
Все адекватные болельщики Лейкерс гордятся тобой, парень, да и всей командой в целом
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Asanov
Конечно гордится! У него с нового сезона контракт будет на уровне бюджета клуба Евролиги)
+1
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arspurs9
Ответ Аморалинни
Эх, ща бы Ривза на дугу в клатче, а не давать ему выкидывать мячик
Думаю, принимай там решение Хэм, так бы и было.
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*MVP*
красавчик
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Валера, настало твое время...
Безусловно хорош. Вот бы ещё остался в ЛА
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ExplodingSun
Из парня можно сделать звезду. Характер боевой, скиллы есть.
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nata shima
мелкие белые игроки в нба всегда вызывают недоверие,этот тоже самое,очень смешно смотрится своей белой кожей на фоне черных монстров. Если бы он был немного цвета кофе с молоком,как Стефан Карри,то смог бы может до него дорости,до Леброна.
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Spit@ma
Удивительно как этот рынок (ЛА) поднимает обычных ролевиков на новый уровень. Карузо теперь основной, возможно та же судьба ждёт Ривза, а потом и Хачимуру или Вандербильда. Да, они были в основе, но авансом.
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