Форвард « » подвернул левую лодыжку под занавес второго матча серии с « » (103:108, 0-2), когда наступил на ногу .

По словам Джеймса, он намерен сыграть в третьей встрече с «Наггетс», которая состоится в воскресенье.

«Буду готов в воскресенье. Просто наступил на ногу Гордона.

Голеностопы все еще на месте. Небольшое растяжение на остановит меня. Ничто не остановит меня от выхода на площадку», – заявил Джеймс.

На счету Леброна 22 очка при 9 из 19 с игры.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»