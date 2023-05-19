Леброн Джеймс подвернул лодыжку, но намерен сыграть в 3-м матче с «Наггетс»

Теги травмы Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул левую лодыжку под занавес второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2), когда наступил на ногу Аарона Гордона.

По словам Джеймса, он намерен сыграть в третьей встрече с «Наггетс», которая состоится в воскресенье.

«Буду готов в воскресенье. Просто наступил на ногу Гордона.

Голеностопы все еще на месте. Небольшое растяжение на остановит меня. Ничто не остановит меня от выхода на площадку», – заявил Джеймс.

На счету Леброна 22 очка при 9 из 19 с игры.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

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22 комментария

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jxmazefan
Если честно хз, так загоняли за эти два матча Леброна и Дэвиса. Йокича и Мюррея тоже, но они намного моложе и менее травматичны. И это в горах.

Кажется, что Денвер уже серию забирает. Даже если ЛАЛ сравняет, то выглядит всё скверно
+36
-1
+35
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no lambo
в смысле, на ногу Гордона? он на ногу Дэвиса наступил
https://youtu.be/93vpHA2HLrA?t=46
дед совсем уже...
+19
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+19
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jxmazefan
Ответ Сергей Волинцов
Тут повтор серии Гсв с Сакраменто
ГСВ были свежее, первый раунд все же. Плюс Карри физически не просел. Не уверен, что повтор возможен. Лал ну очень нужно было зацепить одну игру тут
+8
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Илья Петров
Здоровья Леброну, чтобы потом без очередных отмазок, что слили на травмах. Финикс который их дрюкал до сих пор вспоминают типо из за травмы Дэвиса...
Бгг. "Который их дрюкал". ЛАЛ до травмы Дэвиса вели в серии 2:1. После травмы проиграли три матча кряду. Просто совпадение, конечно же.
+9
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Undrey
королева драмы)
+16
-8
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Сергей Волинцов
Вы на Йокича посмотрите в 4 четверти. Человек выдыхается в 28 лет. Ето большая проблема для Денвера
Не проблема, пока они выигрывают. Значит, у соперников ещё меньше козырей, раз не могут этим воспользоваться. Денвер ведь выиграл сегодня 4-ую четверть.
+6
0
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Илья Петров
Ответ Undrey
королева драмы)
https://youtu.be/-BXJC33vWv8?t=23
+10
-4
+6
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Илья Петров
Здоровья Леброну, чтобы потом без очередных отмазок, что слили на травмах. Финикс который их дрюкал до сих пор вспоминают типо из за травмы Дэвиса...
+11
-6
+5
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Локоть Артеста
Всё-таки не 20 лет Мистеру Крабсу чтобы по 40 минут бегать.
+5
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Siz170Ter
Ответ jxmazefan
Если честно хз, так загоняли за эти два матча Леброна и Дэвиса. Йокича и Мюррея тоже, но они намного моложе и менее травматичны. И это в горах. Кажется, что Денвер уже серию забирает. Даже если ЛАЛ сравняет, то выглядит всё скверно
такой денвер заслуживает финала как минимум, натрудились
+5
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Сергей Пузанков
В новости забыли упомянуть про 38 лет. Исправляю
+4
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Илья Петров
Ответ volshebstvo
То ли дело ГСВ. Сами себе проигрывают который раз, за то по мужски и без отмазок (: пс ты прям как на работу в новости про ЛАЛ ходишь хах когда они отлетят 1-4 ты станешь наконец-то счастлив или?
блин, конечно я чуточку счастливее стану, я и сегодня чуточку счастливее стал, хотя они еще не отлетели.
кстати идея, нужно уже прайс спортсу выставлять за генерацию комментов )
+7
-3
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Swhat
Ответ kazuma
а может все же лучше не надо, особенно после сегодняшнего перфоманса?
Да не однозначно выступление во всем матче концовке в частности.
Вроде и перехват сделал паса на Йокича, но промазал из под кольца.
Затем исправился и забил в быстрой атаке и затем мяч у него отобрали..
+2
0
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fridzon
с мячом побольше будет Ривз. Может от этого и выиграют только ЛАл
+3
-1
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БАРАК
Зачем?
+1
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volshebstvo
Ответ Илья Петров
Здоровья Леброну, чтобы потом без очередных отмазок, что слили на травмах. Финикс который их дрюкал до сих пор вспоминают типо из за травмы Дэвиса...
То ли дело ГСВ. Сами себе проигрывают который раз, за то по мужски и без отмазок (:

пс
ты прям как на работу в новости про ЛАЛ ходишь хах
когда они отлетят 1-4 ты станешь наконец-то счастлив или?
+8
-7
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I'mNotChrisPaul
Ответ jxmazefan
Если честно хз, так загоняли за эти два матча Леброна и Дэвиса. Йокича и Мюррея тоже, но они намного моложе и менее травматичны. И это в горах. Кажется, что Денвер уже серию забирает. Даже если ЛАЛ сравняет, то выглядит всё скверно
Йокич конечно намного моложе Дэвиса... аж на целых 2 года
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jxmazefan
Ответ I'mNotChrisPaul
Йокич конечно намного моложе Дэвиса... аж на целых 2 года
Учитывай травмы еще, тело Дэвиса больше износилось
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