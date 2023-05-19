Леброн Джеймс подвернул лодыжку, но намерен сыграть в 3-м матче с «Наггетс»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул левую лодыжку под занавес второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2), когда наступил на ногу Аарона Гордона.
По словам Джеймса, он намерен сыграть в третьей встрече с «Наггетс», которая состоится в воскресенье.
«Буду готов в воскресенье. Просто наступил на ногу Гордона.
Голеностопы все еще на месте. Небольшое растяжение на остановит меня. Ничто не остановит меня от выхода на площадку», – заявил Джеймс.
На счету Леброна 22 очка при 9 из 19 с игры.
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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
Кажется, что Денвер уже серию забирает. Даже если ЛАЛ сравняет, то выглядит всё скверно
https://youtu.be/93vpHA2HLrA?t=46
дед совсем уже...
кстати идея, нужно уже прайс спортсу выставлять за генерацию комментов )
Вроде и перехват сделал паса на Йокича, но промазал из под кольца.
Затем исправился и забил в быстрой атаке и затем мяч у него отобрали..
пс
ты прям как на работу в новости про ЛАЛ ходишь хах
когда они отлетят 1-4 ты станешь наконец-то счастлив или?