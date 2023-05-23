Кентавиус Колдуэлл-Поуп о недостаточном внимании к «Наггетс»: «Продолжаем доказывать, что все ошибаются»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

Защитник «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал о дополнительной мотивации команды.

В понедельник «Наггетс» оформили первый в истории клуба выход в финал плей-офф, в четвертый раз обыграв «Лейкерс» (4-0).

«Мы андердоги. Мы не получаем должной отдачи и уважения за то, что делаем.

О нас практически ничего не говорят, мы воспринимаем это как личное. И используем эту энергию, продолжая доказывать, что все ошибаются», – заявил игрок «Наггетс».

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13 комментариев

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NikolayOss
Ответ Аморалинни
Джимбо, пожалуйста, свипни этих недотрог
В полку фанатов Хит прибавление ))
А ещё упрекали фанов ГСВ, потому что они в финале конференции болели за Денвер ))
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ПП ПП
Ответ Rick Sorkin
Это начинает надоедать.
^) ну так так оно и есть. Новости начинаются- ЛаЛ проиграл а не Дэнвер выиграл... Леброн не смог.. и тд и тп..
+7
-3
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Идущий к реке
Не, я прекрасно понимаю, что Денвер не самая медийная команда, но какой, черт возьми, недостаток уважения? Внимания -да, уважения - ни капли. И зарубежная пресса/эксперты столько комплиментарного в этом ПО Наггетс выдали, да даже просто по срезу соц. Сетей и комментов(здесь, твиттер, тг и тд) можно увидеть, что большинство очень уважительно отзывается о команде. Осталось еще немного поработать на имя(результатом), а потом имя на тебя начнёт работать - это классик. Но вот количество подобных новостей от практически каждого в клубе самую малость начинает раздражать. Мужики, мы и так видим, что вы крутые, не нужно про это кричать так часто в последнее время)
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Rick Sorkin
Это начинает надоедать.
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Амбидекстер Сцевола
Уж для кого, а для KCP это вряд ли дежурные слова, именно с Лейкерс ему лично было что доказывать.
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ST-L
сми сами нагнетают задавая такие вопросы. это же не сами игроки Денвера подобное говорят. их спрашивают вроде "вы недовольны недостаточным вниманием к вам?". что еще остается ответить игрокам
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Аморалинни
Ответ NikolayOss
В полку фанатов Хит прибавление )) А ещё упрекали фанов ГСВ, потому что они в финале конференции болели за Денвер ))
За Джимбо с децтва
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DevilBrO
Ответ Rick Sorkin
Это начинает надоедать.
Это надоедало если бы перестало быть правдой. В начале пост сезона на любой коментарий про победу Денвера, толпы либо писали язвительные комментарии, либо доказывали что ГСВ back to back, или КД с Финиксом оставит своё "наследие"
+4
-4
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Идущий к реке
Ответ DevilBrO
Это надоедало если бы перестало быть правдой. В начале пост сезона на любой коментарий про победу Денвера, толпы либо писали язвительные комментарии, либо доказывали что ГСВ back to back, или КД с Финиксом оставит своё "наследие"
Можно показать, где это писали и в каком количестве «толпы»?(некоторых глоров ГСВ и ЛАЛ в расчет не берём, там клиническое). Я бы наоборот сказал, что о Денвере, в большинстве своем, писалось либо хорошо, либо никак в этом ПО. Только вначале писалось малочисленно, но к финалу количество хвалебных комментариев иксанулось в разы.
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Rick Sorkin
Ответ DevilBrO
Это надоедало если бы перестало быть правдой. В начале пост сезона на любой коментарий про победу Денвера, толпы либо писали язвительные комментарии, либо доказывали что ГСВ back to back, или КД с Финиксом оставит своё "наследие"
Поэтому нужно после каждого матча жаловаться? Просто выиграйте чемпионат.
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