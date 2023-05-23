Кентавиус Колдуэлл-Поуп о недостаточном внимании к «Наггетс»: «Продолжаем доказывать, что все ошибаются»

Защитник « » рассказал о дополнительной мотивации команды.

В понедельник «Наггетс» оформили первый в истории клуба выход в финал плей-офф, в четвертый раз обыграв « » (4-0).

«Мы андердоги. Мы не получаем должной отдачи и уважения за то, что делаем.

О нас практически ничего не говорят, мы воспринимаем это как личное. И используем эту энергию, продолжая доказывать, что все ошибаются», – заявил игрок «Наггетс».

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