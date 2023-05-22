Журналист Сэм Эмик: «Выступление Расселла в серии с «Денвером» усложнит его контрактные переговоры с «Лейкерс» этим летом»

Неудачное выступление разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла в серии с « » (0-3) повлияет на его переговоры с организацией по продлению соглашения.

«Можно привести веские аргументы в пользу того, что Расселл должен был потерять место в стартовом составе уже в начале этой серии, поскольку быстро стало очевидно, что план «Наггетс» – всячески эксплуатировать его защитные навыки.

Добавьте к этому тот факт, что Расселл не смог обеспечить вариативность команды в атаке, которая сделала его столь подходящим звеном в последние несколько месяцев.

Это стало катастрофой, которая, вероятно, усложнит переговоры с «Лейкерс», чего многие и не ожидали всего несколько недель назад», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом.

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