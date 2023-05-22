Журналист Сэм Эмик: «Выступление Расселла в серии с «Денвером» усложнит его контрактные переговоры с «Лейкерс» этим летом»
Неудачное выступление разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла в серии с «Денвером» (0-3) повлияет на его переговоры с организацией по продлению соглашения.
«Можно привести веские аргументы в пользу того, что Расселл должен был потерять место в стартовом составе уже в начале этой серии, поскольку быстро стало очевидно, что план «Наггетс» – всячески эксплуатировать его защитные навыки.
Добавьте к этому тот факт, что Расселл не смог обеспечить вариативность команды в атаке, которая сделала его столь подходящим звеном в последние несколько месяцев.
Это стало катастрофой, которая, вероятно, усложнит переговоры с «Лейкерс», чего многие и не ожидали всего несколько недель назад», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.
Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом.
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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
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Это, собственно, все.
В плей офф 38% (ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ) с игры и 33% из-за дуги, это просто мрак. И в относительном значении цифры резко проседают, и в абсолютном мрак.
В Бруклине он давал 21+7 на 43% с игры и 37% с трехи. В плове того года - 19+3 на 36% с игры и 32% с трехи.
В Миннесоте - 18 очков на 41% с игры и 34% из-за дуги. В плове - 33% с игры и 38% из-за дуги.
В Лейкерс - 17+6 на 48% и 41%. В плей-офф - 14+5 на 42% и 31%. Бонус - 7 очков в среднем на 29% и 14% с Денвером.
И самое страшное, что при всей чудовищности статистики, на деле, если игры смотреть, все ещё хуже. Просто когда он отрезками взрывается, создается впечатление, что что-то там он может
Рад, что он успел фармануть с Леброном гайку.