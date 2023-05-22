Журналист Сэм Эмик: «Выступление Расселла в серии с «Денвером» усложнит его контрактные переговоры с «Лейкерс» этим летом»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Неудачное выступление разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла в серии с «Денвером» (0-3) повлияет на его переговоры с организацией по продлению соглашения.

«Можно привести веские аргументы в пользу того, что Расселл должен был потерять место в стартовом составе уже в начале этой серии, поскольку быстро стало очевидно, что план «Наггетс» – всячески эксплуатировать его защитные навыки.

Добавьте к этому тот факт, что Расселл не смог обеспечить вариативность команды в атаке, которая сделала его столь подходящим звеном в последние несколько месяцев.

Это стало катастрофой, которая, вероятно, усложнит переговоры с «Лейкерс», чего многие и не ожидали всего несколько недель назад», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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27 комментариев

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Казимир Стыцько
Ответ Федерико Сан-Фелипе
Честно пока не понимаю какая польза от него в команде
Он показывает всем, что у него лед в венах.
Это, собственно, все.
+38
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ruprekht
Ответ KappaPride
У Лейкерс нет возможности подписать свободных агентов, поэтому им точно придётся переподписывать Рассела. Если контракт дадут нестрашный, то будет хорошим активом для будущих обменов.
Хорошим активном? Его Минька слила куда смогла до этого. Кого ты за него получишь? Элфрида Пейтона?
+7
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+7
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KappaPride
У Лейкерс нет возможности подписать свободных агентов, поэтому им точно придётся переподписывать Рассела. Если контракт дадут нестрашный, то будет хорошим активом для будущих обменов.
+6
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+6
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ruprekht
Ответ KappaPride
молодой игрок, очки набирать умеет. в этой лиге Уэстбрука столько раз меняли и этого Рассела поменяют.
На Расса пойдет зритель, это хоть и не самая умная, но зато дикая энергия, это шоу. ДиЛо это унылое днище, человек который не то что зрителей, он себя завести не может.
+7
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banderos
Ответ Казимир Стыцько
Он показывает всем, что у него лед в венах. Это, собственно, все.
Кстати, это один из самых дебильных и противоречащих фразеологизмов на моей памяти. Руки баскетболиста-снайпера должны быть горячими (hot hands), иначе это дровосек. Холодной обычно называют голову. Какой-то идиот придумал/показал тему про "Ice In My Veins"
+6
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Александр Митраков
Ответ leon01
С тем Расселом отлетели бы уже от Мемфиса, с этим в финале конфы
С тем Расселом в плей-ин бы не попали
+5
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Донован хозяин НБА
Удивлюсь, если ему хоть кто-то предложит больше 20 миллионов в год
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Consistency
Так ничего нового, Рассел провалился в плей-офф АБСОЛЮТНО в каждом месте, где он играл. То есть, он и так чувак нестабильный, но в Бруклине команда в какой-то момент лучше играла без него, формально первой звезды, и его сажали, в Миннесоте он с треском провалился тоже, вот теперь и в ЛАЛ. Мусорщик для регулярки в лучшем случае.
+8
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Федерико Сан-Фелипе
Ответ Казимир Стыцько
Он показывает всем, что у него лед в венах. Это, собственно, все.
Ахахахахха, все верно бро)
+3
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Федерико Сан-Фелипе
Честно пока не понимаю какая польза от него в команде
+5
-2
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Notionalist Notionalist
Ответ banderos
Кстати, это один из самых дебильных и противоречащих фразеологизмов на моей памяти. Руки баскетболиста-снайпера должны быть горячими (hot hands), иначе это дровосек. Холодной обычно называют голову. Какой-то идиот придумал/показал тему про "Ice In My Veins"
Хладнокровие и есть аналог холодной головы, а в венах кровь
+3
0
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leon01
С тем Расселом отлетели бы уже от Мемфиса, с этим в финале конфы
+2
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sanya_xl
В отдельных матчах у Рассела знатно летело, была помощь рывками. А так защита слабая, нестабильность. Больших денег он точно не стоит
+2
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ruprekht
ДиЛо не первый раз играет в ПО. во всех предыдущих случаях он был проблемой в обороне и абсолютно нестабилен и постоянно терялся в атаке. То есть ничего нового не произошло
+2
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Добрейший Вечерочек
Ответ banderos
Кстати, это один из самых дебильных и противоречащих фразеологизмов на моей памяти. Руки баскетболиста-снайпера должны быть горячими (hot hands), иначе это дровосек. Холодной обычно называют голову. Какой-то идиот придумал/показал тему про "Ice In My Veins"
Наверное правильнее было бы называть "холодные нервы") что рука не дрогнула.. Думаю это имелось ввиду. А то, что нервы не в венах, эти неучи возможно и не знают))
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Consistency
Ответ problemzz9
абсолютно в каждом месте? не слишком ли категоричное утверждение, понятно что нестабильный, но в сериях с мемфисом и гсв у него были хорошие игры, особенно 4 вроде бы игра с мемфисом где он в клатчевые минуты 4 четверти положил 3 трехи подряд
Ну так отдельные горячие отрезки и какой-нибудь Джей Ар Смит выдавал, таких горячих стрики шутеров хватает, но им никто не платит как звёздам. Не говоря уже о том, что Расселл ещё и отвратителен в защите, слаб ментально, заигрывается, да и бросает...у него по карьере 42% с игры (тоже, конечно, очень такое) и 36% с трехи
В плей офф 38% (ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ) с игры и 33% из-за дуги, это просто мрак. И в относительном значении цифры резко проседают, и в абсолютном мрак.

В Бруклине он давал 21+7 на 43% с игры и 37% с трехи. В плове того года - 19+3 на 36% с игры и 32% с трехи.

В Миннесоте - 18 очков на 41% с игры и 34% из-за дуги. В плове - 33% с игры и 38% из-за дуги.

В Лейкерс - 17+6 на 48% и 41%. В плей-офф - 14+5 на 42% и 31%. Бонус - 7 очков в среднем на 29% и 14% с Денвером.

И самое страшное, что при всей чудовищности статистики, на деле, если игры смотреть, все ещё хуже. Просто когда он отрезками взрывается, создается впечатление, что что-то там он может
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ ruprekht
На Расса пойдет зритель, это хоть и не самая умная, но зато дикая энергия, это шоу. ДиЛо это унылое днище, человек который не то что зрителей, он себя завести не может.
Скорее всего он не сможет завести даже Ларсу Пиппен
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Костя Костя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ KappaPride
У Лейкерс нет возможности подписать свободных агентов, поэтому им точно придётся переподписывать Рассела. Если контракт дадут нестрашный, то будет хорошим активом для будущих обменов.
Все есть...
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mqh9pzrxgf
Ответ KappaPride
молодой игрок, очки набирать умеет. в этой лиге Уэстбрука столько раз меняли и этого Рассела поменяют.
Уэстбрук это реклама как минимум. И в плов заходил с вашиками, просто его надо делать 1 звездой и давать мяч
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problemzz9
Ответ Consistency
Так ничего нового, Рассел провалился в плей-офф АБСОЛЮТНО в каждом месте, где он играл. То есть, он и так чувак нестабильный, но в Бруклине команда в какой-то момент лучше играла без него, формально первой звезды, и его сажали, в Миннесоте он с треском провалился тоже, вот теперь и в ЛАЛ. Мусорщик для регулярки в лучшем случае.
абсолютно в каждом месте? не слишком ли категоричное утверждение, понятно что нестабильный, но в сериях с мемфисом и гсв у него были хорошие игры, особенно 4 вроде бы игра с мемфисом где он в клатчевые минуты 4 четверти положил 3 трехи подряд
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KappaPride
Ответ ruprekht
На Расса пойдет зритель, это хоть и не самая умная, но зато дикая энергия, это шоу. ДиЛо это унылое днище, человек который не то что зрителей, он себя завести не может.
ну мне кажется фактор зрителя сильно переоценен, команды будут решать турнирные задачи и шанс получить стареющую/недовольную полузвезду за него будет. Тем более у Лейкерс выбор либо переплатить Расселу, либо искать нового Ривза в Д-лиге. А у команд Леброна никогда нет варианта экономить.
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milletmvp
Ответ Consistency
Ну так отдельные горячие отрезки и какой-нибудь Джей Ар Смит выдавал, таких горячих стрики шутеров хватает, но им никто не платит как звёздам. Не говоря уже о том, что Расселл ещё и отвратителен в защите, слаб ментально, заигрывается, да и бросает...у него по карьере 42% с игры (тоже, конечно, очень такое) и 36% с трехи В плей офф 38% (ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ) с игры и 33% из-за дуги, это просто мрак. И в относительном значении цифры резко проседают, и в абсолютном мрак. В Бруклине он давал 21+7 на 43% с игры и 37% с трехи. В плове того года - 19+3 на 36% с игры и 32% с трехи. В Миннесоте - 18 очков на 41% с игры и 34% из-за дуги. В плове - 33% с игры и 38% из-за дуги. В Лейкерс - 17+6 на 48% и 41%. В плей-офф - 14+5 на 42% и 31%. Бонус - 7 очков в среднем на 29% и 14% с Денвером. И самое страшное, что при всей чудовищности статистики, на деле, если игры смотреть, все ещё хуже. Просто когда он отрезками взрывается, создается впечатление, что что-то там он может
Осуждаем! Джей Ар реально хорош!
Рад, что он успел фармануть с Леброном гайку.
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Tim Timson
Ответ banderos
Кстати, это один из самых дебильных и противоречащих фразеологизмов на моей памяти. Руки баскетболиста-снайпера должны быть горячими (hot hands), иначе это дровосек. Холодной обычно называют голову. Какой-то идиот придумал/показал тему про "Ice In My Veins"
скорее кто то отмазывался, чтобы подумали не так как должны)
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leon01
Ответ Александр Митраков
С тем Расселом в плей-ин бы не попали
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